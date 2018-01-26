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UBP TDP görüşmesi tamamlandı

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UBP TDP görüşmesi tamamlandı
UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün TDP’yi ziyaret etti.

Görüşme sonrası iki siyasi parti başkanı açıklamalarda bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP ile koalisyon kurma konusundaki tavırlarının bilindiğini; görüşmede ülkedeki sıkıntılar ve geçtiğimiz Pazartesi yaşanan olayların ele alındığını söyledi.

Özyiğit, Özgürgün’e koalisyon kurma çalışamalarında başalrılar diledi.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, ziyaretin, partilerin koalsiyon kurma dışında, çeşitli konularda işbirliği yapılabileceğini gösterdiğini belirtti ve iki partinin, ülkenin seçim sonrasında içerisinde bulunduğu durumu değerlendirdiklerini söyledi.

Güçlü bir hükümetin kurulması gerektiğini, halkın hızmet beklediğini kaydeden Özgürgün, “Umarım ki çok kısa bir sürede görüşmeler sonuçlanır ve güçlü bir hükümet kurulur” dedi.

Bir soru üzerine polisin ülkede ciddi ve özverili bir şekilde çalıştığını kaydeden Özgürgün, ancak toplumsal olayların çok farklı olduğunu ve uzmanlık alanı istediğini söyledi. Toplumsal olaylara müdahale ederken polisin soğukkanlı davrandığını kaydeden Hüseyin

Özgürgün, pazartesi, günü yaşanan konuları Polis Genel Müdürü ile değerlenedirdiklerini kaydetti.

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