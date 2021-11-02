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UBP-TDP görüşmesinde erken seçim vurgusu

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Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu Halkın Partisi’ni ziyaretinin ardından ikinci ziyaretini Toplumcu Demokrasi Partisi’ne (TDP) yaptı.
UBP-TDP görüşmesinde erken seçim vurgusu

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu Halkın Partisi’ni ziyaretinin ardından ikinci ziyaretini Toplumcu Demokrasi Partisi’ne (TDP) yaptı.


Sucuoğlu, saat 17.00 sıralarında gerçekleştirdiği ziyarette TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü.
Görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Miletvekilleri Kutlu Evren, İzlem Gürçağ Altuğra, Sunat Atun, Nazım Çavuşoğlu, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal ile TDP Milletvekili Zeki Çeler, MYK üyeleri Doğa Yalçın ile Evrim Benzetsel hazır bulundu. 
Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu basına açıklamalarda bulundu. 


ÖZYİĞİT 
Cemal Özyiğit, 1 yıldır devam eden tartışmalı kurultay sürecinin sonuçlanmasının ardından başkanlığa seçilen Faiz Sucuoğlu’nu kutladı. 
Ülkenin bir seçime gebe olduğuna işaret eden Özyiğit, UBP heyetiyle bugün yaptıkları toplantıda bu konudaki görüş ve düşüncelerini paylaştıklarını söyledi.
Ülkenin bir an önce seçime gitmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarına dikkat çeken Özyiğit, meclisin artık işlevini yitirdiğini, bir an önce seçim tarihinin belirlenerek, halkın iradesinin yeniden ortaya çıkması gerektiğini kaydetti. 
Bir seçim hükümeti düşünüldüğünü ifade eden Özyiğit, seçim tarihi konusunda meclisin karar üretmesi gerektiğini vurguladı. 
Toplumsal mutabakat kapsamında tüm partilerin içerisinde olduğu geniş tabanlı bir hükümet modelinin dışında herhangi bir hükümet modeline sıcak bakmadıklarını belirterek, bugün ele aldıkları konuları yetkili organlarında görüşüp kamuoyunu bilgilendireceklerini kaydetti. 

SUCUOĞLU 
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da, genel anlamda TDP ile görüşmenin olumlu geçtiğini ifade ederek, erken seçim tarihinin netleşmesi ve erken seçime kadar nelerin yapılması gerektiğinin bugünkü toplantıda ele alındığını söyledi.
Meclisin işlevini yitirdiğini yineleyen Sucuoğlu, bunun da siyasi güvenilirliği zarara uğrattığını kaydetti.
Erken seçime kadar Meclis alt komitelerinden oy birliğiyle geçen yasa tasarılarını Meclis’ten bir an önce geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Sucuoğlu, hafta sonuna kadar hükümet çalışmalarını tamamlamayı ve Bakanlar Kurulu’nu oluşturmayı planladıklarını söyledi.
Sucuoğlu, ülkenin bütçesiz bırakılmaması konusunda görüş birliği bulunduğunu da sözlerine ekledi. 

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