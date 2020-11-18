UBP toplantısı Genel Merkez'de devam ediyor...Arıklı:Çay içmeye geldim

Sabah saatlerinde başlayan UBP Grup toplantısı, saat 15:00 sıralarında tamamlandı.Toplantı sonrası açıklama yapılmazken Meclis’teki grup toplantısının ardından UBP Dereboyu’ndaki Genel Merkezi’nde toplandı.

Serdar Denktaş'ın oğlu Rauf Denktaş ve Çağıner de katıldı

Toplantının yapıldığı binaya Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’ta girdi.Toplantı 15:00'dan beri devam ediyor.

Arıklı:Çay içmeye geldim

UBP Genel Merkezi’ne beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, UBP-YDP-DP koalisyonunun çok zor olduğunu ifade etti.

Erhan Arıklı UBP'nin daveti üzerine mi geldiğinin sorulması üzerine ise, “Ben buraya çay içmeye geldim” yanıtını verdi.