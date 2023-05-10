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UBP ve CTP anlaştı.. Karma oy kalkıyor...

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UBP ve CTP anlaştı.. Karma oy kalkıyor... UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu dün Meclis’e sundukları yasa önerisini Ada TV’de açıkladı:
UBP ve CTP anlaştı.. Karma oy kalkıyor...

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu dün Meclis’e sundukları yasa önerisinin detaylarını açıkladı.

MUHALEFET DE DESTEK VERİYOR

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu dün Meclis’e verdikleri yasa önerisiyle karma oyu kaldırmak istediklerini belirterek, ana muhalefetin de bu yasa önerisine destek verdiklerini söyledi. 2018 seçimlerinde yüzde 11, son yapılan 2022 seçimlerinde de yüzde 10 oyun karma oy nedeniyle geçersiz sayıldığını belirten Hasipoğlu, “Yeni sistem 25 Haziran ara seçimleri için geçerli değil” dedi.

TERCİH SİSTEMİ KORUNACAK

Karma oyun kalkmasıyla seçmenin partiye mühür vuracağını kaydeden Hasipoğlu, partilerin içindeki milletvekillerine yönelik tercih sisteminin ise devam edeceğini söyledi. Karma oyun insanları partilerden uzaklaştırdığını ifade eden Hasipoğlu, “Yeni sistemde partiler ve onların söylemleri daha kıymetli olacak. Kişiler değil partilerin politikaları tartışılacak. Doğru olan budur” diye konuştu.

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