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UBP ve CTP grupları toplandı

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Daha sonra UBP ve CTP’nin grup toplantıları yapılacağı duyurularak Meclis salonu boşaltıldı.
UBP ve CTP grupları toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, muhalefetle iktidar milletvekilleri arasında tartışmaya yol açan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantıminin ardından, UBP ve CTP grupları toplanıyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu sorunun diyaloğla çözüleceğini, sorun uzadıkça çözüm ihtimallerinin de tükendiğini söyledi.

Daha sonra UBP ve CTP’nin grup toplantıları yapılacağı duyurularak Meclis salonu boşaltıldı.

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