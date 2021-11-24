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UBP ve CTP'de İskele'de aday bolluğu var...

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UBP ve CTP'de İskele'de aday bolluğu var...
UBP ve CTP'de İskele'de aday bolluğu var...

Namsoy yeniden aday!

Ulusal Birlik Partisi eski Genel sekreteri ve Lapta eski belediye başkanı Fuat Namsoy’un Haziran 2022’de yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde Lapta Belediye Başkanlığına aday olduğu öğrenildi. Namsoy’un 4 yıl gibi kısa bir sürede Lapta Belediyesi’nin mali olarak batağa sürüklenmesi, vatandaşa hizmet edememesi ve bağlı köylere hizmet götürememesi gibi konuları değerlendirerek aday olmaya karar verdiği öğrenildi.

Bir süredir UBP örgütleri ile yakın temas içerisinde olan Fuat Namsoy’un kararını ilk olarak UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile paylaştığı, Sucuoğlu’nun da kendisine destek verdiği belirtildi.

 

TDP’den YKP ve SOL HAREKET’E Evet TKPYG’ye ret!

TDP Parti Meclisi önceki akşam toplandı.  TDP Parti Meclisi girilecek olan 23 Ocak seçimleri ile ilgili çalışmaları değerlendirdi. TDP Parti Meclisi’ndeki genel eğitimin YKP, SOL Hareket ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği haline Toplum İttifakı’nı oluşturmak olduğu öğrenildi. TDP yetkililerinin YKP ve Sol hareket ile birlikte yerel seçimleri de kapsayacak bir işbirliğinde ilerlemeler kaydettikleri de öğrenildi. TDP Parti Meclisi’nin ise Çakıcı’lı bir TKP-YG ile bırak ittifaklaşmayı görüşmeyi bile gündemine almadığı öğrenildi. TDP Parti Meclisi’nde konuşulanlara göre seçime iddialı adaylar ve özellikle 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yakın çevresinden adaylarla girileceği ve adayların da Aralık başı gibi netleşmeye başlayacağı öğrenildi.

 

YKP toplandı seçimi konuştu

Yeni Kıbrıs Partisi geçtiğimiz hafta içerisinde toplandı ve seçimlerle ilgili tartışmaya devam etti.  Edinilen bilgilere göre YKP öncelikle seçime girip girmeme konusunda karar vermeye çalışıyor. Bir yandan bu konuda karar almaya çalışan YKP diğer yandan da TDP ve diğer örgütlerle yerel seçimleri de kapsayan bir işbirliği çalışmasının nasıl yapılıp yapılmayacağının da çalışmasını yapıyor. Bakalım YKP 20 yıldan sonra seçime mi girecek yoksa BOYKOT yapma tavrını sürdürecek mi?

 

BKP’de eğilim BOYKOT

İzzet İzcan’ın 20 yıldan fazladır genel başkan olduğu BKP ise CTP ve TDP’ye  yaptığı ittifak çağrılarına olumlu cevap alamayınca boykot eğiliminin arttığı görülüyor. BKP Genel Başkanı İzcan’ın bu konudaki gazetelere verdiği demeçlerden sonra BKP, 2022’deki seçimleri boykota hazırlanıyor denebilir.

 

CTP İskele’de adaylar çoğalıyor

CTP’nin İskele’de iki vekil çıkarabileceğinin anketlerde ortaya çıkması sonrasında adeta aday bolluğu yaşanmaya başlandı. CTP’den İskele Miletvekili adayı olmak için mevcut milletvekili Biray Hamzaoğulları, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, İskele eski kaymakamı Ahmet Cenk Musaoğulları, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim, İskele Belediye Başkan adayı da olan KTOEÖS yönetim kurulu üyesi Fikret Civisilli, Kooperatif Harup Fabrikası Bölüm Şefi Kömürcügil’in üyeden onay almak için müracaatta bulunacağı öğrenildi.

Genel Merkezin İskele’den kontenjan adayı kullanması durumunda aday adayları ilk 4’e girmek için üyeden onay arayacaklar.

 

UBP’de İskele’de 12 aday

Hükümetin büyük ortağı UBP’de adeta aday bolluğu yaşanıyor. İskele İlçesinde HP’den UBP’ye geçen Mesut Genç’in kontenjan adayı olacağı konuşuluyor. Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun yeniden aday olacakları belirtiliyor. Milletvekili Yasemin Öztürk’ün de adaylık için üyenin önüne çıkacağı öğrenildi. Diğer yandan Yenierenköy Belediye Başkanı  Emrah Yeşilırmak adaylığını açıklamış durumda. İskelede UBP ilçe başkanı olduğu dönemde önemli başarılara imza atan Osman Kırşan’ın da adaylığı UBP’de heyecan yaratmış durumda.

 

Mustafa Zurnacılar başkanlığa yeniden aday

Yeniboğaziçi Belediye başkanı olan Mustafa Zurnacılar’ın yeniden aday olmak  için kolları sıvadığı öğrenildi. Zurnacılar’ın UBP’den mi yoksa bağımsız mı aday olacağı konusunda çevresi ile istişare ettiği de öğrenildi.

 

UBP müracaat kabul etmeye başladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 23 Ocak 2022 erken genel seçimleri için aday adaylığı münhali yayınlandı.

Münhalde aday adaylarının bugün (24 Kasım 2021) başlayan başvurusu sürecinin 3 Aralık 2021 tarihine saat 16:30’a kadar devam edeceği belirtilerek, başvuracak kişilerde aranan şartlar duyuruldu.

Tüm başvuruların Lefkoşa Parti Genel Merkezi Köşlüçiftlik’te yapılacağı, evrakların eksiksiz olması gerektiğine dikkat çekilerek, evrakta eksik olması halinde başvuruların kabul edilmeyeceği duyuruldu.

UBP 23 Ocak seçimleri için müracaat kabul etmeye başladı. Müracaat için istenen belgeler dikkat çekti. UBP’den aday olmak isteyenler 3 Aralık tarihine kadar müracaat edebilecek. Aday adaylarından 3 yıllık ülkeye giriş çıkış belgesinin de istenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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