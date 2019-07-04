UBP ve HP Dokunulmazlık komitesinde anlaşamadı, komite kilitlendi!

Eski başbakanlardan UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasını incelemek üzere oluşturulan özel komitenin başkanının kim olacağı, başka toplantıya kaldı.

Eski başbakanlardan UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasını incelemek üzere oluşturulan özel komitenin başkanının kim olacağı, başka toplantıya kaldı.

UBP ve HP ORTAK ADAY ÇIKARMADI

Hükümet ortakları UBP ve HP komite başkanlığı için ayrı ayrı adaylar çıkardı. yapılan oylamada 7 kişilik komitede oylar 3'e 3 çıktı ve komite başkanı seçilemedi.

UBP Yasemin Öztürk’ü, HP ise Mesut Genci aday gösterdi. Öztürk, kendi oyuyla birlikte komitede yer alan diğer iki UBP’li vekil Ersan Saner ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun oyunu aldı. HP’nin aday gösterdiği Mesut Genç ise kendi oyuyla birlikte aynı partiden Gülşah Sanver ve CTP’li vekil Salahi Şahiner’den destek gördü.

Komitenin diğer üyesi CTP’li vekil Fazilet Özdenefe ise çekimser oy kullandı. Adayların her ikisinin de 3’er oy alması nedeniyle başkan seçilemedi.



Koalisyon Protokolünde var

Yolszulukların üzerine gidileceği UBP HP hükümet protokolünde de yazıyor.

Ortaklar bir birine güvenmiyor mu?

UBP ve HP'nin komite başkanlığı konusunda uzlaşamaması ortaklar bir birilerine güvenmiyor mu sorusunu akla getirdi.