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UBP ve HP koalisyon hükümeti kuruluyor

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UBP-HP Koalisyon hükümeti, Ersan Saner Başbakanlığında kurulacağı da söyleniyor.
UBP ve HP koalisyon hükümeti kuruluyor

UBP-HP Koalisyon hükümeti, Ersan Saner Başbakanlığında kurulacağı da söyleniyor.

DETAY ÖZEL- KULİS

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner ve HP yetkililerinin bugün bir kez daha masaya oturarak anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Ersin Tatar hükümetinde olduğu gibi UBP’nin ve HP’nin yine aynı bakanlıkları alacağı söyleniyor

 Bakanlıklar konusunda yüksek oranında anlaşmaya varan her iki parti, Bakanlıkların altındaki kurum, kuruluş ve daireler konusunda uzlaşmaya çalışıyor.

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