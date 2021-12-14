  • BIST 2.152,97
  • Altın 812.55113
  • Dolar 14.2873
  • Euro 16.1718
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

UBP ve YDP’de Aday Sıralama Çalışmaları Devam Ediyor

»
UBP ve YDP’de Aday Sıralama Çalışmaları Devam Ediyor
UBP ve YDP’de Aday Sıralama Çalışmaları Devam Ediyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun, 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi Takvimi’ne göre bugün, siyasi partilerin adaylarını saptamasının son günü...

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerden CTP, TDP, HP ve DP adaylarını belirlerken, UBP ve YDP kontenjanlarla birlikte aday sıralama çalışmalarına devam ediyor. İki partinin gün içinde adaylarını açıklaması bekleniyor.

23 Ocak erken genel seçimi için adaylık başvuruları Cuma günü yapılacak. Adaylar Cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici olarak ilân edilecek.

Seçim takvimine göre 19 Aralık Pazar günü Sandık Seçmen Listelerinin askıya alınmasının en son günü.

Adaylar 26 Aralık Pazar günü kesinleşecek ve 27 Aralık’ta YSK tarafından ilan edilecek.

Seçim propagandası ise 28 Aralık’ta başlayacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EL-Sen eğitim Sekreteri Mustafa Yenigüç TDP Kontenjan adayı oldu...13 Aralık 2021 Pazartesi 15:34
  • Yüksek Hemşire Filiz Uzun TDP'den Lefkoşa kontenjan adayı oldu13 Aralık 2021 Pazartesi 15:29
  • İşte TDP Milletvekili adayları sıralı tam liste...13 Aralık 2021 Pazartesi 14:58
  • Çalışma Bakanı Dr. Koral Çağman aday olmayacağını açıkladı13 Aralık 2021 Pazartesi 14:19
  • Siyasi partilerin aday belirlemesi için yarın son gün13 Aralık 2021 Pazartesi 13:53
  • İşte Demokrat Parti adayları.. Sıralı tam liste...13 Aralık 2021 Pazartesi 00:37
  • İşte YDP adayları... Sıralı tam liste...13 Aralık 2021 Pazartesi 00:25
  • UBP'de İskele'de Vekil adayı değişti.. Akşam Talaykurt sabah Kırşan aday oldu!12 Aralık 2021 Pazar 22:38
  • DP'de yoğunluktan oy verme işlemi kilitlendi!12 Aralık 2021 Pazar 21:25
  • Ataoğlu: Demokrat Parti Artık Kilit Parti Değil Kitle Partisidir12 Aralık 2021 Pazar 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti