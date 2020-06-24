UBP Vekili Yasemin Öztürk: “HP’nin de görevden alınması gereken bakanları vardır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, özel uçak meselesinde Halkın Partisi’nin (HP) de alınması gereken bakanları olduğunu belirterek, “Bir hata varsa İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı’nın da görevden alınması gerekir” dedi.

Ada TV’de yayınlanan, Günaydın Ada programına konuk olan Öztürk, HP’nin UBP’yi dizayn ettiğine dair bir şeyler konuşulduğunu, ama kendisinin bir şey bilmediğini belirterek, “Kabinede değilim, herkesin duyduğu kadar duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

HP’nin de alınması gereken bakanları olduğunu vurgulayan Yasemin Öztürk, “Bir hata varsa İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı’nın da görevden alınması gerekir dedi.