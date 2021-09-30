UBP'de 4 başkan adayı resmi, başvuru yaptı...

UBP Genel Başkanı olabilmek için Ersan Saner, Zorlu Töre, Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy başvurularını yaptı

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, parti genel başkan adaylığı için başvuruların sona erdiğini açıkladı.

Hasipoğlu, kurultayda Ersan Saner, Zorlu Töre, Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un başvurularını yaptığını belirterek, başka bir adayın seçimde yer almayacağını ifade etti.

Köy ve mahalle kongrelerinin tamamlandığını aktaran Hasipoğlu, İlçe Başkanlığı ve yönetimlerinin seçimlerinin yapılacağını vurguladı. Hasipoğlu ayrıca Parti Meclisi adaylığı ile ilgili son başvuru tarihin ise 15 Ekim olduğuna dikkat çekti.

Hasipoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

30-31 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Ulusal Birlik Partisi 22. Olağan Kurultayında, Genel Başkan adaylığı başvurularını tarih sırasıyla Genel Başkan Sn. Ersan Saner, Sn. Zorlu Töre, Sn. Faiz Sucuoğlu ve Sn. Hasan Taçoy, tüzüğümüze göre usulünce başvuru dilekçelerini bugün itibariyle parti merkezimize ibraz etmişlerdir.

Tüzüğümüz gereği dört adayın dışında artık başvuru kabul edilmeyecektir. Birbirinden değerli dört vekilimize başarılar dilerken, seçim sonucunda kazananın partimiz ve ülkemiz olacağından hiç şüphe yoktur.

Partimizin kurultay yolculuğunda 223 örgütünde seçimlerini tamamlamış olup, 9 Ekim tarihinde Girne, Güzelyurt ve Lefke, 10 Ekim tarihinde ise Gazi Mağusa ve İskele İlçe Başkanlığı ve yönetimlerinin seçimleri gerçekleşecektir.

Parti Meclisi adaylığı ile ilgili son başvuru tarihi ise 15 Ekim 2021 tarihidir. Gerek köy ve mahalle kongrelerinde uzun kuyruklar oluşturarak katılım gösteren üyelerimize, gerekse aday olan ve olacak olan üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim.