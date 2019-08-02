UBP'de aday bolluğu, işte o isimler

Hükümetin büyük ortağı UBP'de 2020 Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru aday bolluğu yalanıyor.

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakması ve Cumhuriyet Meclisi Başkan yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre'nin aday adaylığını açıklamasından sonra UBP'de aday bolluğu yaşanıyor.

Bir süre önce iş insanı Günay Çerkez'in ismi medyada ortaya atılırken Çerkez'den konu ile ilgili yalanlama gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Gazeteci Hasan Hastürer de bugünkü köşe yazısında, Cumhurbaşkanlığı eski Müsteşarı Ergün Olgun’un da UBP’nin adayları arasında olduğunu yazdı...

Hastürer, yazısında, partinin önde gelen isimlerinden birinin şunları söylediğini yazdı:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP’nin adayı mutlaka olmak zorundadır. Adayımız parti içinden olması şart değil. İstekli arkadaşlarımız var. Dıştan isim yoklaması yaptığımız zaman Ergün Olgun ve Günay Çerkez isimlerini de sorduk”

Öte yandan Alihan Pehlivan da Avukat Hasan Yücelen’in aday olduğunu paylaştı…

Hasan Yücelen’i konuk eden Pehlivan, “Hasan Yücelen programda açıkladı, eğer Ersin Tatar aday olmazsa Cumhurbaşkanlığına ben bağımsız aday olarak bu yarışa çıkacağım dedi” diye yazdı.

ADAY İÇİN İSMİ GEÇEN 5 KİŞİ OLDU

Bu durumda UBP'de adaylık için ismi geçenlerin sayısı 5'e ulaşmış durumda.

Zorlu Töre, Oğuzhan Hasipoğlu, Günay Çerkez, Ergün Olgun ile son olarak da Hasan Yücelen aday adayı omak için ismi geçenler.

UBP'de Ekim ayında toplanacak Parti Meclisi'nin konuyla ilgili karar vermesi bekleniyor.

Başbakan ve UBP genel Başkanı Ersin Tatar daha önce yaptığı açıklamalarda aday olmak istemediğini belirtmişti.