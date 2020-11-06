UBP'de adaylar niye çekildi? İşte perde arkası iddialar...

UBP’de kurultaya iki gün kala böyle bir gelişme yaşanmasının Türkiye’nin müdahalesi sonucu olduğu öne sürüldü.

AKP hükümetine bağlı heyetlerin bir süredir KKTC’de bulunduğu ve UBP kurultayına bizzat müdahale ettiği iddia edildi.

Kurultayda genel başkanlık seçiminin ikinci turunu kazanacağına kesin gözüyle bakılan Faiz Sucuoğlu’nun Ankara tarafından istenmediği ve bu nedenle yarıştan zorla çektirildiği iddia edildi. Sucuoğlu’nun Ankara tarafından istenmemesine gerekçe olarak da Sucuoğlu’nun bir süre önce Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette AKP’ye muhalif kesimlerle görüşmesinden kaynaklandığı iddia edildi. İddialara göre Sucuoğlu’nun Ankara’da CHP ve İyi Parti yetkilileriyle görüşmesi, AKP hükümetinin tepkisini çekti. Ancak bu iddialar doğrulanmadığı gibi yalanlanmadı.

Öte yandan başka bir kaynak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da konuya bizzat müdahil olduğunu ve Tatar’ın Türkiyeli yetkililere “Sucuoğlu genel başkan seçilirse benimle uyumlu çalışacağına inanmıyorum.” şeklinde mesaj gönderdiğini söyledi. Türkiye’nin de bunun üzerine müdahalede bulunduğu belirtildi.

Sucuoğlu için bir diğer iddia ise AK Parti Kıbrıs temsilcisi Mehmet Demirci’nin görevinden alınmasıyla bağlantılı oldu.

İddialara göre Demirci, kurultay öncesinde Sucuoğlu’nun Türkiye hükümeti tarafından istendiğini dile getirip UBP üyelerine Sucuoğlu’na oy vermesi için baskı yaptığı öne sürüldü. AKP’nin ise bu duruma tepki gösterip hem Mehmet Demirci’yi görevden aldığı hem de Sucuoğlu’nu yarıştan çektirdiği iddia edildi.