UBP'de adaylık münhali

KKTC'de yerel seçimler için start verildi.

2022 Kasım ayında yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde siyasi partiler adeta aday belirleme yarışına girdi.

CTP adaylarını belirlerken, YDP, DP ve MDP bazı bölgelerde ortak adaylar üzerinde dursa da YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, henüz nasıl bir yol izleneceği konusunda net konuşmadı.

Öte yandan UBP yerel yönetimler için henüz aday ismi açıklamadı. UBP Genel Merkezi UBP'den aday olacak olan kişiler için aday adaylık münhali açtı.

Elde edilen bilgilere göre 3 Eylül'de son bulacak başvuruların neticesi 10 Eylül tarihinde açıklanacak.

Bu kapsamda UBP'ye aday adayları başvurularını sürdürüyor.