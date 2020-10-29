UBP'de anket krizi! Taçoy para vermedim!

Taçoy, Gezici Araştırma’nın dün yayınladığı ve kendisinin birinci çıktığı anketle ilgili “para verdiği” yönündeki iddiaları yalanladı.

UBP’nin Genel Başkanlık görevine aday olan Hasan Taçoy, Gezici Araştırma’nın dün yayınladığı ve kendisinin birinci çıktığı anketle ilgili “para verdiği” yönündeki iddiaları yalanladı, “Anket benim değil, kimseyle temas etmedim” dedi.

Bir Web TV’de yayınlanan programa konuk olan Hasan Taçoy, “Ben bu yarışa başlarken, aday olan arkadaşlarla hiçbir şekilde tartışmayacağımı söyledim. Ben kimseyle, hiçbir şekilde temas etmedim” dedi.

Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici’yi çok iyi tanıdığını, kendisiyle ara ara konuştuğunu belirten Taçoy, “Herhangi bir para konusu konuşmadım, anketin sahibi ben değilim” şeklinde konuştu.

UBP’nin tabanından, örgütlerinden aldığı takdirle adaylığını açıkladığını belirten Taçoy, “Son güne kadar aday olduğumu sadece dışarısı söyledi. Beni, doğal süreç aday yaptı” ifadelerini kullandı.

UBP’lilere hizmet etmek için yola çıktığını belirten Taçoy, “anket hikayesi olmadan önce düzenlediğim basın toplantısında da söyledim; bu iş ilk turdan biter. Bunu, aldığım intiba ve verilen güvenle söyledim” dedi.