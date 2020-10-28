UBP'de anket savaşları:2. bir anket çıktı

UBP kurultayına doğru gidilirken bir bir anketler yayınlanıyor.Anketler farklı sonuçlar gösterirken seçimin 2.tura kalacağı tahmin ediliyor.
Yapılan ankete göre seçim 2.tura kalacak
İşte ubp başkanlığı için en son anket:
UBP kurultayına doğru gidilirken bir bir anketler yayınlanıyor.Anketler farklı sonuçlar gösterirken seçimin 2.tura kalacağı tahmin ediliyor.
Yapılan ankete göre seçim 2.tura kalacak
İşte ubp başkanlığı için en son anket:
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