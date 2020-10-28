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UBP'de anket savaşları:2. bir anket çıktı

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UBP kurultayına doğru gidilirken bir bir anketler yayınlanıyor.Anketler farklı sonuçlar gösterirken seçimin 2.tura kalacağı tahmin ediliyor.
UBP'de anket savaşları:2. bir anket çıktı

UBP kurultayına doğru gidilirken bir bir anketler yayınlanıyor.Anketler farklı sonuçlar gösterirken seçimin 2.tura kalacağı tahmin ediliyor.

Yapılan ankete göre seçim 2.tura kalacak

İşte ubp başkanlığı için en son anket:

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