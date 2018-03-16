UBP’de belediye başkan adayları belirlendi

Evrenselgazete'nin edindiği bilgilere göre, mevcut belediye başkanlarının desteklenmesi, 7 bölgede kesinlik kazandı.
Buna göre parti çatısı altında aday olacak belediye başkanlığı adayları ile bağımsız olarak UBP tarafından desteklenecek olan belediye başkanı adayları belirlendi. Ulusal Birlik Partisi parti meclisi toplantısında alınan karara göre, bağımsız olarak desteklenecek olan belediye başkanı adayları şöyle:
Çatalköy: Mehmet Hulisioğlu, Alsancak: Fırat Ataser, Girne: Nidai Güngördü, Gazimağusa: İsmail Arter, Geçitlale: Olsan Oran.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) çatısı altında belediye başkanı adayı çıkacak olan adaylar ise şöyle:
Esentepe= Muhammet Aygün
Dipkarpaz= Mehmet Demirci
Alayköy= Arif Ulaş
Gönyeli= Mustafa Akyön
Dikmen = Mehmet Özsezer
Tatlısu= Ali Çil
Serdarlı= Halil Kasım
Mehmetçik: Cenk Şeren olarak onaylandı.
Öte yandan, toplantıda Lefke ve Değirmenlik’te belediye başkan adaylarının belirlenmesi için, 25 Mart tarihinde üyeye gidilmesine ve sandık kurulmasına karar verildi.
Lefkoşa, Yenierenköy, Yeniboğaziçi, Akdoğan ve İnönü belediye başkan adaylarının belirlenmesi, önümüzdeki parti meclisindeki toplantıya bırakıldı. Bir sonraki toplantının pazartesi günü olması kararlaştırıldı. (Evrenselgazete Özel)
Hatırlanacağı gibi, daha önceki parti meclisi toplantısında halen Ulusal Birlik Partili Başkanların bulunduğu belediyeler için adaylıklar onaylanmıştı. Buna göre de; Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar,
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,
Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy,
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu,
Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip,
Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan,
Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü’nün adaylıkları oyanlanmıştı.
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