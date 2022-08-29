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UBP’de belediye başkan adayları için son başvuru tarihi 3 Eylül olarak belirlendi

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UBP’de yerel kuruluş organları seçiminde belediye başkanlığı için aday olacak kişiler, en geç 3 Eylül’e kadar belediyenin bağlı bulunduğu İlçe Başkanlığı’na veya UBP Genel Merkezi’ne başvuru yapabilecek.
UBP’de belediye başkan adayları için son başvuru tarihi 3 Eylül olarak belirlendi

Yerel kuruluş organları seçimi 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Belediyelerin Birleştirrilmesine İlişkin (Özel) Yasa tahtında seçimler, 18 belediye kapsamında yapılacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), partiden belediye başkanlığına aday olacak kişiler için gerekli olan kriterleri ve başvuru aşamasında yapılması gerekenleri duyurdu.

SON BAŞVURU TARİHİ 3 EYLÜL CUMARTESİ

UBP’den yapılan açıklamaya göre, belediye başkan adayları gerekli evraklarla birlikte en geç 3 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 13.00’a kadar başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, aday olmak istenen belediyenin bağlı bulunduğu İlçe Başkanlığı’na veya UBP Genel Merkezi’ne yapılabilecek.

Adaylık başvurusu için gerekli evraklar şu şekilde:

-Kimlik kartı sureti

-Kısa özgeçmişi

-Adli sicil belgesi

-Askerlik tehsis belgesi (Erkekler için)

-Daimi ikametin en az 3 yıldan beri KKTC’de olduğuna dair muhtar belgesi

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