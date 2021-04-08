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UBP'de Berova ve Hasipoğlu yarışacak

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UBP'de Berova ve Hasipoğlu yarışacak
UBP'de Berova ve Hasipoğlu yarışacak

Ulusal Birlik Partisi  (UBP) Genel Sekreter adaylığı için başvuru süresi doldu. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterliği için iki aday, Girne milletvekili Özdemir Berova ile Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarışacak.

Yapılan kura çekimi sonucu oy pusulasında birinci sırada Özdemir Berova ikinci sırada Oğuzhan Hasipoğlu yer alacak. Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, 10 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa’daki Elysium Park’ta “Genel Sekreterlik” seçimi için Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.

Sadece “ Genel Sekreterlik” seçimi gündemiyle gerçekleştirilecek toplantı için kovid-19 salgını ile mücadele ve korunma çabaları çerçevesinde gerekli tüm önlemler alınacak. Parti Meclisi üyeleri oylama kabini ile oy pusulasının atılacağı sandık bölümüne sıra ve belirli zaman aralığında gereken hijyen koşullarının sağlanması suretiyle alınacaklar. 

Buna göre: İlk olarak saat 11.00-11.20 arasında İskele’den gelecek üyeler, 11.20- 11-40 arasında Lefke ve Güzelyurt’tan, 11.40- 12.10 arası, Girne’den, 12.10-12.40 arası Gazimağusa’dan, 12.40-13.10 arası ise Lefkoşa’dan gelecek üyeler UBP Genel Sekreterliği için oy kullanabilecekler. Oylamanın tamamlanmasının hemen ardından ise oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak. Oylama ve sayım işlemleri Genel Başkan ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından yürütülecek. Oy verme ve sayım işlemlerine adaylar veya birer temsilcileri nezaret edebilecek.

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