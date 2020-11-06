UBP'de bir istifa daha! UBP Çalkalanmaya devam ediyor...

UBP'de bir istifa daha!

UBP’de Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un adaylıktan 'ani' bir kararla geri çekilmesi ve kurultayın ikinci turunun iptal edilmesi sonrası bir istifa daha yaşandı; Faiz Camgöz, hem LTB Meclis üyeliği görevinden, hem de partiden istifa ettiğini duyurdu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Balıkesir Örgüt Başkanı Hasan Solakay’ın ardından Faiz Camgöz de, hem Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis üyeliği görevinden, hem de partiden istifa ettiğini duyurdu.

UBP’de Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un adaylıktan 'ani' bir kararla geri çekilmesi ve UBP’de kurultayın ikinci turunun iptal edilmesi, parti tabanında tepkiyle karşılanmış ve bazı örgüt yönetimlerinin istifa edeceği konuşulmaya başlanmıştı…

Siyasi kulislerde, istifaların devam edeceği konuşuluyor.

Faiz Camgöz, hem LTB Meclis üyeliği görevinden, hem de partiden istifa ettiğini duyurdu.