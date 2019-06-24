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UBP’de birbirlerini itmeye varan tartışma!

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UBP Lefkoşa Milletvekili ve eski başbakan Hüseyin Özgürgün'ün, Mal Bildirim Yasası gereğince, Meclise bildirimde bulunduğu, mal varlığı ile daha sonraki mal varlığı arasındaki farklılık tartışma konusu olmaya devam ediyor.
UBP’de birbirlerini itmeye varan tartışma!

Başsavcılık tarafından, Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için gönderilen dosyalar ile ilgili olarak  toplanması beklenen, Meclis Başkanlık Divanının, toplanmaması ve UBP grup toplantısından sonraya ertelenmesi, UBP grup toplantısında tartışma yaşanmasına neden olduğu öne sürülüyor.

UBP gurup toplantısında Meclis Başkanlık Divanında dokunulmazlığının kaldırılması konusu masaya yatırılırken,  toplantıda sert tartışma yaşandığı ileri sürüldü. UBP Milletvekilleri Ersan Hamza Saner ile Menteş Gündüz arasında yaşanan tartışmada, Menteş Gündüz’ün, UBP Milletvekili, Genel Sekreter Hamza Ersan Saner’i, eli ile ittiği ileri sürüldü.

Hamza Ersan Saner’in, Özgürgün’ün dokunulmazlığının, Meclisin tatilinden sonraya bırakılması gerektiğini savunduğu, Menteş Gündüz’ün ise bu işin yeterince uzadığını, partiye de zarar verdiğini belirterek, dokunulmazlığın kaldırılarak, dosyaların hemen yargıya gönderilmesini ve Özgürgün’ün aklanacaksa, orada aklanması gerektiğini belirttiği iddia ediliyor

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