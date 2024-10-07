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UBP'de büyük hesaplaşma! Meclis başkanı kim olacak? Seçim bugün!

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UBP'de büyük hesaplaşma! Meclis başkanı kim olacak? Seçim bugün!
UBP'de büyük hesaplaşma! Meclis başkanı kim olacak? Seçim bugün!

UBP'de Büyük Hesaplaşma! Meclis Başkanlığı İçin Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre Karşı Karşıya

Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde siyasetin gündemi, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Meclis Başkanlığı için iki önemli ismi karşı karşıya getiren bir mücadeleye sahne oluyor.

 

ÖZEL HABER

 

Meclis’in Pazartesi günü yapılacak toplantısında, Meclis Başkanlığı için yarışın UBP milletvekilleri Dr. Faiz Sucuoğlu ve mevcut Başkan Zorlu Töre arasında geçmesi bekleniyor.

7 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk ciddi adımını atarak Başkanlık Divanı Seçimleri'ni gerçekleştirecek.

Bilindiği üzere, Başkanlık için mevcut Meclis Başkanı Zorlu Töre ve UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu aday olacaklarını açıkladılar. Daha önce de büyük çekişmelere sahne olan başkanlık seçimlerinde, Töre bir önceki seçimde ancak beşinci turda çoğunluğu sağlayarak başkan seçilebilmişti.

 

Töre, 5’inci turda seçilmişti

7 Mart 2022 yılında yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde UBP adayı Zorlu Töre, ilk 4 turda salt çoğunluğa ulaşamamıştı. Beşinci ve son turda çoğunluğu alan Töre, Başkan seçilmişti.

UBP içerisindeki ve hükümet ortakları arasındaki anlaşmazlıklar seçimi 5’inci tura taşımıştı.

UBP içerisindeki çekişmeler ve hükümet ortaklarının tavırları nedeniyle Zorlu Töre öncesinde UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay seçilememişti. UBP’nin Başkanlığa aday gösterdiği Resmiye Canaltay, 47 milletvekilinin oy kullandığı Meclis’te 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser oy almıştı.

Muhalefetin blok ret oyu kullandığı seçimlerde UBP’li vekillerin ve hükümet ortaklarının nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

 

Taçoy Grubu'nun Desteği Belirleyici Olacak mı?

Siyasi kulislerde en çok konuşulan konulardan biri ise UBP içindeki dengeler.

Özellikle Taçoy grubu olarak bilinen, kurultay sürecinde birlikte hareket eden 5 milletvekilinin desteğinin kime yöneleceği merak konusu.

Şu ana kadar kulislerde Zorlu Töre'yi destekleyecekleri yönünde bilgiler sızdırılsa da, kararın nihai olarak nasıl şekilleneceği henüz netleşmiş değil.

Bu grup, başkanlık seçiminin sonucunu belirleyebilecek kilit aktörler arasında gösteriliyor.

 

Yasama Yılında İlk Toplantı

Meclis, 1 Ekim Salı günü yeni yasama yılının törensel açılışını yapmıştı. Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleşecek olan bu kritik toplantıda Başkanlık Divanı Seçimleri yapılacak. Seçimlerin ardından Meclis, 2024 yılı bütçe görüşmelerine de hız verecek. Toplantının gündeminde Vakıflar İdaresi 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu da yer alıyor.

Siyaset sahnesi, bu önemli seçimlerin sonuçlarını ve yeni yasama yılının getireceği değişiklikleri yakından takip ediyor. Özellikle UBP'nin kendi içindeki bu yarış, parti içi dengeler açısından büyük bir öneme sahip.

Kazanan ismin sadece Meclis Başkanı olarak değil, partinin gelecekteki politikalarını da şekillendirme gücüne sahip olacağı konuşuluyor.

Pazartesi günü yapılacak toplantıdan çıkacak sonuç, UBP’nin iç dinamiklerini ve Meclis’in gelecek dönem çalışmalarını nasıl etkileyecek, hep birlikte göreceğiz.

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