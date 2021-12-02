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UBP'de büyük Zaroğlu rahatsızlığı!

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UBP'de büyük Zaroğlu rahatsızlığı!
UBP'de büyük Zaroğlu rahatsızlığı!

UBP'de büyük Zaroğlu rahatsızlığı!

Zaroğlu’na kontenjan adaylığı UBP’de rahatsızlık yarattı

YDP’den istifa eden ardından Milletin Partisini kuran onun ardında da UBP’ye katılarak Lefkoşa’dan 6. Sıradan kontenjan adayı olacağı açıklanan Bertan Zaroğlu’na UBP’de tepki oluştu.

Siyasi kulislerde Sucuoğlu’nun bu hamlesinin temiz, yeni farklı UBP yaratama imajını zedelediğini ve özellikle UBP’den genç adayların önünü tıkadığı için tepkilere neden olduğu konuşuluyor.

Zaroğlu’nun UBP’ye katılması oy getirmek yerine birçok UBP’linin mühürlerini kırmasına sebep olacağı ve UBP’nin bundan zarar göreceği konuşuluyor.

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