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UBP'de Dört Başkan adayı arasında uzlaşı sağlandı..! İşte uzlaşılar...

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30 Ağustos Pazartesi günü UBP PM toplantısı YDÜ toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
UBP'de Dört Başkan adayı arasında uzlaşı sağlandı..! İşte uzlaşılar...

UBP'de Dört Başkan adayı arasında uzlaşı sağlandı..!

İşte uzlaşılar...

30 Ağustos Pazartesi günü UBP PM toplantısı YDÜ toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Tüzükle ilgili maddeler 4’e düşürüldü. 6 ilçede planlanan oy verme işlemi ise 2 bölgeye düşürüldü.

İskele bölgesi Mağusa ile birlikte Mağusa'da oylarını kullanacak.

Geriye kalan İlçeler ise Lefkoşa da oylarını kullanacak.

Genel Sekreterlik makamı değişmeyecek.

Yeni üye kayıtları 2 Mayıs tarihine kadar kayıt olanlar oy kullanacak.

UBP Tüzüğünde yer alan 2 yıl da bir olağan kurultayın yapılması yerine, 3 yıl da yapılması ön görüldü.

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