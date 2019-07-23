UBP'de düğmeye basıldı...

Levent Özadam bugün köşesinde Başbakan Ersin Tatar'ın partililer tarafından Cumhurbaşkanı adayı yapılmak istendiğini ancak işin iç yüzünün farklı olduğunu yazdı...

Gazeteci Levent Özadam bugün köşesinde Başbakan Ersin Tatar'ın partililer tarafından Cumhurbaşkanı adayı yapılmak istendiğini ancak işin iç yüzünün farklı olduğunu yazdı...

Tatar’ı postalamak istiyorlar!

Şu UBP’liler alem doğrusu…

Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanı adayı yapmak için birbirleriyle yarışıyorlar sanki!

Oysa Tatar açık seçik söyledi:

“Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, olmak istemiyorum” diye…

Onun gözü ve gönlü Başbakanlıktaydı, muradına erdi!

Daha yukarısını istemiyor işte…

Ama dinlemiyorlar, dinlemek bile istemiyorlar kendisini!

Hem de bu makama göz kırpan çok sayıda aday olduğu halde…

Daha şimdiden 3 aday var;

Zorlu Töre bu yola başını koydu!

Onun tek isteği seçim…

Partili 12 bin üyeye gidilsin diyor!

Haksız mı, bu adaylık işi ne kadar geniş tabana danışılırsa sonuç o kadar başarılı olur…

Töre bu konuda kendine güveniyor çünkü yatıp kalkıp bunun hesabını yapıyor aylardır!

Tahsin Ertuğruloğlu ona keza…

Onun da bu makamda gözü var!

Hatta bazı partili arkadaşları kendisini öp plana ittirmek için ellerinden geleni yapıyor…

Birkaç kelime laf etse destekçisi daha da çoğalacak!

Oğuzhan Hasipoğlu da şu sıralar nabız yokluyor…

Hem iyi bir hukukçu hem de çok genç olmasına rağmen Kıbrıs konusunda kendisini iyi yetiştirdi!

Bölgesinden de destekçisi yok değil…

Alın size işte 3 tane aday!

Belki daha birileri de çıkar, gidersin seçime sorarsın partiliye…

Onlar ne derse o!

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