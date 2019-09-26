UBP'de eski genel başkan Özgürgün isyanı
UBP’den Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına onay
Hükümetin büyük ortağı UBP’de dün toplanan Meclis grubunda UBP eski genel Başkanı ve Lefkoşa Milletveklili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı konusu görüşüldü.
14 Milletvekilinin katıldığı toplantıda komiteden Meclis Genel Kurulu’na gönderilmek üzere hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılması dosyasına olumlu oyu kullanılması yönünde oy birliği sağlandı.
Toplantıya 7 vekil katılmadı.
Özgürgün ile bazı milletvekillerinin UBP’den istifa edebileceği de konuşuluyor.
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