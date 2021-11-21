UBP’de genç adaylar dikkat çekiyor, işte öne çıkan aday adayları

KULÜP BAŞKANLARI DA YA BELEDİYELERE YA VEKİLLİĞE ADAY

2022 yılı içerisinde Kıbrıs Türk halkını iki seçim birden bekliyor. Ocak ayı sonunda yapılacak milletvekilliği seçimi ve Haziran ayı sonunda yapılacak yerel seçimler. Bir çok kulüp başkanı da bu seçimlere hazırlanıyor. Bu sezon 1. Lig’te mücadele edecek olan Esentepe kulüp başkanı İbrahim Beyazbayram CTP’den Esentepe Belediye Başkan adayı olacağı daha önce açıklanmıştı.

ÇILDIR DP’DEN ADAY GİBİ

Şimdi ise siyasi kulislerde Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Mehmet Çıldır’ın DP’den aday olabileceği ve bu adaylığın DP çevrelerinde heyecan yarattığı konuşuluyor. Mehmet Çıldır’ın süper Ligde mücadele eden Gönyel’yi eski günlerine taşıdığı görülüyor. Diğer yandan Çıldır’ın adaylığının iş dünyasında da heyecan yarattığı görülüyor.

UBP’de genç adaylar dikkat çekiyor

Parlamento seçimlerinin 23 Ocak tarihinde yapılacak olmasından dolayı aday adayları da harekete geçti UBP’nin Aralık ayı içerisinde Milletvekili adaylarının ön seçimini yapacak olmasından dolayı UBP tabanında büyük bir heyecan yaşanıyor. Elde ettiğimiz bilgilere göre Lefkoşalı başarılı genç iş insanlarından olan Alişan Oşan’ın UBP’den milletvekili adayı olacağı konuşuluyor. Diğer yandan Ahmet Savaşan, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu gibi yeni ve genç isimlerin de adlarının tabanda öne çıktığı görülüyor.

CTP HER BÖLGEDE 1 VEKİL ARTIRACAK

Detay Gazetesi’nin yaptığı anket ülke gündeminde epeyce tartışıldı. Detay’ın anketinde olduğu gibi anamuhafet partisi CTP’nin her ilçede bir vekil artıracağı konuşulmaya başlandı. Buna göre CTP Lefkoşa’da 5, Mağusa’da 4, Girne’de 3, İskele ve Güzelyurt’ta 2’şer ve Lefke’de 1 vekil çıkaracak.

TDP’DE SÜRPRİZ ADAYLAR VAR

TDP’de hummalı bir çalışma olduğu ve adayların belirlenmesi ile ilgili çalışmalarda önemli bir yol kat edildiği öğrenildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çevresinden bir çok kişiye adaylık teklifleri yapıldığı öğrenilirken TDP’nin radikal bir seçim manifestosu hazırlığı içerisinde olduğu ve akademisyenler ile birlikte bu manifestonun yakında yapılacak bir Çalıştay ile hazır hale getirileceği öğrenildi.

YDP KAHVALTILARA HIZ VERDİ

Hükümetten ayrılan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı partisinin tabanı ile buluşmalara hız verdi. Mesarya bölgesinde yapılan buluşmalara önemli derecede YDP’linin katılması parti üst yönetiminin keyfini yerine getirmiş durumda olduğu öğrenildi.

ÖZERSAY: “EKONOMİ VE SAĞLIKTA KRİZ YÖNETEBİLMEK EN KRİTİK MESELE”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, döviz krizi ile dünya genelinde yeniden artan koronavirüs (Kovid-19) salgını krizine işaret ederek, “Önümüzdeki dönemde ekonomide, sağlıkta ve eğitimde tedbir alabilen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek krizleri yönetebilen kişilerin hükümette görev almasının gerektiğini” söyledi.

HP Genel Başkanı Özersay, HP Lefkoşa’da Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında HP Genel Başkanı Özersay’a, HP Genel Sekreter’i Gülşah Sanver Manavoğlu, Mağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, Girne Milletvekilleri Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers da eşlik etti. Etkinlikte ayrıca HP Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve destekçileri de hazır bulundu.

ARIKLI; "TÜRKİYEDEN HANGİ YÜZLE PARA İSTEYECEKTİK?"

Yeniden Doğuş Partisi Mormenekşe ’de sohbet toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı Türkiye ile imzalanan Ekonomik paketin hiç bir şartını yerine getiremediklerini söyleyerek bu yüzden para akışının sağlanamadığını ve bütçenin allak bullak olduğunu söyledi. Arıklı sözlerine şöyle devam etti;" Mecliste ve komitelerde çoğunluğu olmayan ve bu yüzden icraat yapamayan bir Hükümet durumundaydık. Ne hal yasasını, ne Belediyelere yetki yasasını ne de Sanayi Bölgeleri yasasını geçiremedim. İcraat yapamayacağımız bir Hükümette yer almamanın anlamı yoktu. MYK’mız Hükümetten çekilme kararı alacağı gün Başbakan istifasını sundu ve erken seçimin önü açıldı" dedi.

"KKTC nin çözülemeyecek sorunu yok. Popülizm girdabında debelenen ehliyetsiz, liyakatsiz politikacıların var" diyen Arıklı;"Bu düzene ancak YDP çekidüzen verebilir" dedi.