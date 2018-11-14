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UBP'de Genel Sekreter Taçoy oldu

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UBP'de Genel Sekreter Taçoy oldu
UBP'de Genel Sekreter Taçoy oldu

Genel Sekreter Hasan Taçoy UBP'de Genel Sekreter seçimi yapıldı.

Seçimde Hasan Taçoy 64, Dursun Oğuz ise 50 oy aldı.

 

Hasan Taçoy Kimdir?

Hasan Taçoy (d. 1963, Lefkoşa), Kıbrıs Türkü siyasetçi.

1986 yılında ABD'de Ekonomi ve Siyasal Bilgiler alanında üniversite eğitimini tamamladı. Ticaret ve konfeksiyon üreticiliği yaptı. 1998, 2003, 2005 ve 2009 seçimlerinde UBP'den Lefkoşa milletvekili seçildi. Bunun dışında 1999 ile 2010 yılları arasında UBP'nin Lefkoşa ilçe başkanlığını yürüttü. 5 Mayıs 2009 tarihinde Derviş Eroğlu başbakanlığında kurulan hükümette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak göreve başladı. 2010 yılında kurulan İrsen Küçük başbakanlığındaki yeni kabinede ise yer almadı. 2010 yılında UBP kurultayında genel başkanlığa aday oldu; ama 1419 oyun sadece 212'sini alarak başkanlığa seçilemedi. 2013 yılında UBP'den istifa ederek Serdar Denktaş'ın partisi olan Demokrat Parti'ye katıldı. 2013 seçimleri ardından Demokrat Parti Meclis Grup Başkanvekili oldu. 2016'da DP'den istifa etti.2018 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden aday olup kazanan Taçoy, milletvekilliği görevini yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

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