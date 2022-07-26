UBP’de Genel Sekreter Yardımcıları atandı

Ulusal Birlik Partisi’nde Genel Sekreter Yardımcıları atandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, milletvekilliği seçimlerinden sonra oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu ile bir süredir boş olan Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu tarafından atandı.

Yapılan atamalara göre yeni yardımcılar; İsmail Kofalı, Hakan Denizalp, Ali Kandulu veSalahi Serakıncı oldu.

UBP’ de Genel Sekreter Yardımcıları; Ekonomi ve İlgili Sektörler,Örgütlenme, Kadın, Gençlik ve Çocuk Politikaları ile İdari ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı’ndan oluşuyor.