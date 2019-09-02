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UBP’de genel sekreter yardımcıları görevlendirildi

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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, tüzüğün kendisine verdiği yetki uyarınca Genel Sekreter Yardımcılarını belirledi.
UBP’de genel sekreter yardımcıları görevlendirildi

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni görevlendirmelerin ardından UBP Genel Sekreter Yardımcıları ve görevleri şöyle:

“Selin Candemir; Kadın, Gençlik ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı

Habil Tülücü: Yerel Yönetimler ve Çevreden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı

Kenan Örgen: Ekonomi ile ilgili Sektörlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı

Cahit Falyalı; İdari ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı”.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner yeni görev alacaklara başarılar dilerken daha önce görev yapanlara da partiye hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. 

Saner, UBP'yi halka hizmet yolunda yoğun günler beklediğini kaydetti ve şöyle konuştu:

 "Ülkemiz ve halkımız için başarmak zorundayız. UBP Genel Sekreterliği olarak hükümetimize yardımcı olmak üzere gereken çalışmaları, tabanımızla da bütünleşerek yapacağız. Bundan kimsenin bir endişesi olmasın."

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