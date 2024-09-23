UBP'de gerginlik hat safhada! Fatma Ünal JUJU Av. Yasemin Öztürk'ü tehdit etti iddiası!

Öztürk, seçimlerin adaletli bir şekilde yürütülmediğini, hatta oy hırsızlıklarının yaşandığını belirtirken, yaşanan problemlerin kamera kayıtları ile belgelenmesine rağmen ilgisizlik ile karşılaştıklarını vurguladı.

Ayrıca, hukuki yollara başvurma niyetinde olduklarını da ifade etti.

İşte açıklamalar;