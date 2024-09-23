UBP'de gerginlik hat safhada! Fatma Ünal JUJU Av. Yasemin Öztürk'ü tehdit etti iddiası!

Öztürk, seçimlerin adaletli bir şekilde yürütülmediğini, hatta oy hırsızlıklarının yaşandığını belirtirken, yaşanan problemlerin kamera kayıtları ile belgelenmesine rağmen ilgisizlik ile karşılaştıklarını vurguladı.
Ayrıca, hukuki yollara başvurma niyetinde olduklarını da ifade etti.
İşte açıklamalar;
- Yasemin Öztürk, seçim sürecinde büyük usulsüzlüklerin yaşandığını ve tehditler aldığını açıkladı.
- Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal'ın kendisine yönelik tehditlerde bulunduğunu belirtti.
- Kurultayda başkanın haksızlıklara göz yumduğunu ve usulsüzlükleri geçiştirdiğini ifade etti.
- Oy hırsızlığının açıkça yaşandığını ve bunun kamera kayıtlarıyla belgelenmiş olduğunu dile getirdi.
- UBP'nin seçim sürecinde bakanların ve müsteşarların sandıklar arasında dolaştığını vurguladı.
- Şikayetlerinin dikkate alınmadığını ve oy pusulalarına dokunmalarına bile izin verilmediğini belirtti.
- Hukuki yollara başvurma düşüncesinde olduklarını ve haksızlıkların yargıya taşınması gerektiğini ifade etti.
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