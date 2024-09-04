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UBP'de Girne Kadın kolları kongresi mahkemelik! JuJu Mahkemeye çağrıldı!

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UBP'de Girne Kadın kolları kongresi mahkemelik! JuJu Mahkemeye çağrıldı!
UBP'de Girne Kadın kolları kongresi mahkemelik! JuJu Mahkemeye çağrıldı!

UBP'de kurultaya doğru işler karışmaya başladı.

UBP'de Girne Kadın kolları kongresi mahkemelik! Girne Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Fatma Ünal (JuJu) Mahkemeye çağrıldı!

Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde 18.08.2024 tarihinde Girne İlçesi Kadın Kolları seçimlerine yönelik, seçim sonuçlarının usulsüz veya hukuksuz olarak sonuçlanması yönünde  ara emri  görüşmeleri başlanmış, görüşülme mahkeme tarafından 9 Eylül'e bırakılmıştır.

 

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