UBP'de görevden almalar ve istifalar...

UBP Yönetimi parti teşkilatı içerisinde yerel seçimler öncesinde bazı kararlar almıştır. Bu kararlara göre, gerek çift görevde bulunan gerekse parti tüzüğüne aykırı harekete bulunan bazı örgüt başkanı ve üyelerin görevlerine, bir kısmı geçici, bir kısmı ise sürekli olmak üzere son verilmiştir. Bu kararlara göre;

Sayın Hüseyin Höyük’ün Çatalköy Örgüt başkanlığı,

Sayın Talat Çiftçi’nin Lapta Örgüt başkanlığı,

Sayın Nurullah Arslantaş’ın Güvercinlik köyü Örgüt Başkanlığı görevlerine son verilmiştir.

Üyelerimizden Sayın Mustafa Aktuğ, Sayın Fuat Namsoy ve Sayın İbrahim Erbildim hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır.

Akdoğan Kadın Kolları Başkanı Sayın Eylem Dolmacı’nın Akdoğan Kadın Kolları Başkanlığı görevine son verilmiştir.

Sayın Cem Dana’nın sunmuş olduğu istifa dilekçesi

onaylanmıştır.

İnönü Kadın Kolları Başkanı Çelen Beycanlı’nın istifası onaylanmıştır.

Sayın Bülent Bebek’in sunmuş olduğu istifa dilekçesi onaylanmıştır.

Çatalköy örgüt başkanı Sayın Hüseyin Höyük’ün istifa dilekçesi onaylanmıştır.

Belediye Meclis üyesi adayı olmalarından ötürü Hamza Baş, Ertan Nurçin, Mehmet Özsezer, Berna Deveci, Sedef Özzafer, ve Burcu Karakaya Yönetim organları görevlerine geçici olarak son verilmiştir.