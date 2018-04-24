UBP’de gündem seçim değil kurultay

Ulusal Birlik Partisi’nde yaklaşan yerel seçimlerin değil de kurultayın konuşulduğu belirtiliyor.

Parti içinde başkan adayı ya da adaylarının kim olacağı resmiyet kazanmadı.

Ancak Faiz Sucuoğlu ve Ersin Tatar’ın bu yönde isimleri geçiyor.

Sucuoğlu’nun önceki gün Güzelyurt bölgesinde köy örgütlerini gezdiği ve genel başkan adayı olacağını söylediği belirtildi.

Diğer adayların da yerel seçimden sonra adaylıklarını açıklayacakları kaydedildi.