UBP'de herkes bu yemeği konuşuyor

3 Bakan ve eski İlçe başkanlarının buluşması dikkat çekti..
Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yanında, Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey ile Güzelyurt’tan Eski İlçe Başkanı Osman Uzun, Gazimağusa’dan Eski İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu, İskele eski İlçe Başkanı Osman Kırşan gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı buluşmanın içeriği merak konusu oldu.
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