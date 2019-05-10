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UBP'de HP'ye tepki .. Özgey: "HP Genel Sekreteri'nin açıklaması kabul edilemez"

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UBP'de HP'ye tepki .. Özgey: "HP Genel Sekreteri'nin açıklaması kabul edilemez"
UBP'de HP'ye tepki .. Özgey: "HP Genel Sekreteri'nin açıklaması kabul edilemez"

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, Diyalog TV'de Aytuğ Türkkan'ın programına katılan Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin'in sözlerini eleştirdi.

Senin’in Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün görev alacağı bir modele kişisel olarak onay vermeyeceği ve partisinin de benzer bir tutum sergileyeceğine yönelik yaptığı açıklamayı eleştiren Özgey, hükümet görüşme süreci henüz başlamadan, UBP’nin iradesini şekillendirmeye yönelik olarak yapılan bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Özgey, “UBP, 21 milletvekili ile mecliste temsil edilen en büyük siyasi partidir. Partimizin dıştan yapılacak herhangi bir empozeye fırsat vermesi söz konusu değildir. Genel Başkanımız Tatar’a hükümet kurma görevi verilmesi halinde, yetkili kurullarımız süreçle ilgili toplanacak ve nasıl hareket edileceği konusunda bir yol haritası belirleyecektir. Bu yol haritası belirlenirken de kriterimiz ülkemize hizmet edebilecek bir hükümet modeli oluşturulup oluşturulamayacağı olacaktır. Sonuç olarak; yetkili organların tabanın sesine ve bölge hassasiyetlerine yani UBP’nin iç dinamiklerine göre karar vereceği hükümet kurup kurmama konusunda, karar verecek olanın sanki Halkın Partisi’ymiş gibi bir algı yaratmaya yönelik yapılan bu açıklamayı yersiz ve kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz” dedi.

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