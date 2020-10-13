UBP'de hükümet arayışı...Taçoy: “Ya UBP-CTP ya da UBP-HP”

UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın, CTP ile gerçekleştireceği kritik görüşme öncesi, UBP’li Bakan Taçoy’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Taçoy, "ya UBP-HP devam edecek, ya da seçime gitmeden UBP-CTP hükümeti kurulacak. Bence seçime gidilmesine gerek yok” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda nasıl bir tavır sergileyeceği, bugün yapılacak MYK ve Parti Meclisi toplantıları sonrası belirlenecek.

Ancak kritik toplantılar öncesi, toplantıların belki de kaderini belirleyecek iki önemli görüşme gerçekleşecek; ikinci tura kalan her iki aday da bugün CTP’yi ziyaret edecek.

Söz konusu görüşmelerde CTP’ye iki farklı önerinin sunulması bekleniyor.

Bunlardan birinin UBP ile koalisyon, bir diğer önerinin ise federasyon temelinde müzakere süreci olacağı ifade ediliyor.

CTP’nin ilk görüşeceği isim, saat 11.30’da, UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar olacak.

Görüşme öncesi, bir TV kanalında yayınlanan programa katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme kararı almasıyla birlikte, “UBP’nin, ya seçim hükümeti ya da devamlılık arz eden bir hükümet kurma konusunda karar aldığını” belirtti.