UBP'de İlçelerde seçim süreci tamamlandı: Sandıklar kapandı

Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) örgüt başkanlıkları seçim süreci sona erdi.
Bugün ise ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanları belirlendi. Sadece Girne ilçesindeki sandıklar saat 19.00 itibarıyla kapanacak.
UBP'nin 21 Eylül 2024'te yapılacak kurultayı öncesinde, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde üyeler sandığa gitti.
LEFKOŞA'DA MEVCUT BAŞKAN DEVAM EDİYOR
Lefkoşa'da mevcut başkan Mustafa Akyön, yeniden seçilerek görevine devam edecek.
GİRNE'DE BAŞKANLIK YARIŞI SÜRÜYOR
Girne'de İlçe Başkanlığı için mevcut başkan Bülent Kutay ile İbrahim Erbildim arasında rekabet yaşandı. Sandıklar saat 19.00'da kapanacak ve sonuçlar açıklanacak.
GAZİMAĞUSA'DA ÇEKİŞMELİ SEÇİM
Gazimağusa'da mevcut başkan Nahit Öncü ile Hüseyin Duvarcı arasında yarışma yaşandı.
İSKELE'DE DEĞİŞİM YOK
İskele İlçesi'nde mevcut başkan Metin Güllü, yeniden seçilerek başkanlık görevini sürdürecek.
GÜZELYURT'TA ZORLU YARIŞ
Güzelyurt İlçe Başkanlığı için Mutlu Atasayan ile Osman Uzun arasında rekabet yaşandı.
LEFKE'DE MEVCUT BAŞKAN GÖREVİNE DEVAM EDİYOR
Lefke'de ise mevcut başkan Adil Özgey, başkanlık görevine devam edecek.
UBP’deki seçim sonuçlarının, parti içi dengeler ve 21 Eylül’de yapılacak kurultay öncesinde belirleyici olacağı öngörülüyor.
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