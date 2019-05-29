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UBP'de ilk fire.. Güven oylamasına katılmayacağını açıkladı...

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UBP Milletvekili Özgürgün Meclis'teki güven oylamasına katılmayacağını duyurdu.
UBP'de ilk fire.. Güven oylamasına katılmayacağını açıkladı...

UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla UBP-HP hükümetinin kabine güven oylamasına katılmayacağını duyurdu.

Özgürgün, “21 yıl aralıksız elimden geldiğince partime hizmet ettim fakat vicdanım Özersay’a güvenoyumu reddediyor” dedi.

Özgürgün’ün paylaşımı şu şekilde:

“Hiçbir görev talebim ve beklentim olmadan elimden geldiğince partime ve ülkeme fayda sağlamayı hayatım boyu sürdürecek olmakla beraber güven oylamasına katılmamaya karar verdiğimi belirtmek istiyorum...

Partim beni her göreve getirmiş her görevde partime ve ülkeme 6 dönem 21 yıl aralıksız elimden geldiğince hizmet etmişimdir.3 günlük bir siyasinin kalkıp bana dil uzatması çok komik ve kısa sürede tükenmişliğin sonucudur.Bu nedenle vicdanım Kudret Özersay’a güvenoyunu reddediyor...

Varlığımda başbakan olarak partimi iktidara taşırken yokluğumda da Ersin beyi ve partimi iktidara taşımışsam benden mutlusu yok.Kudret beye hatırlatırım ki Derviş beyden sonra en uzun süre genel başkanlık ve başbakanlık yapış Hüseyin Özgürgün UBP ve UBP lilerin tam da kalbindedir...”

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