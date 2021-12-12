  • BIST 2.035,48
  • Altın 788.92105
  • Dolar 13.8827
  • Euro 15.7135
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

UBP'de İskele'de Vekil adayı değişti.. Akşam Talaykurt sabah Kırşan aday oldu!

»
UBP'de İskele'de aday değişti.. Akşam Talaykurt sabah Kırşan aday oldu!
UBP'de İskele'de Vekil adayı değişti.. Akşam Talaykurt sabah Kırşan aday oldu!

UBP'de İskele'de aday değişti.. Akşam Talaykurt sabah Kırşan aday oldu!

Kesin barkod okuyucusu sonuçlarının açıklanmasının ardından İskele bölgesinde itiraz geldi.

Oylara itiraz edildi ve oylar elde  yeniden sayıldı.

Sayılan oylar bir değişikliğe neden oldu ve Osman Kırşan, Halil Talaykurt’un önüne geçti.

Yapılan sayımında ardından Kırşan, Talaykurt’un 61 oy önüne geçmiş oldu. Bu sonuçla Kırşan, Talaykurt’u geçerek İskele bölgesinden son sıradan aday oldu.

İtirazların ardından Ulusal Birlik Partisi İskele Bölgesi adayları şu şekilde sıralandı:

 1- Nazım Çavuşoğlu
 2- Av. Yasemin Öztürk
 3- Mesut Genç (Kontenjan)
 4- Emrah Yeşilırmak
5- Osman Kırşan

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emekçinin Partisi, Bağımsızlık Yolu Seçime Hazır!12 Aralık 2021 Pazar 12:04
  • TDP, DP ve YDP bugün milletvekili adaylarını belirleyecek12 Aralık 2021 Pazar 11:44
  • Özersay: Bu Memlekete Sahip Çıkacağız12 Aralık 2021 Pazar 11:30
  • UBP'de bazı milletvekilleri liste dışı kaldı!12 Aralık 2021 Pazar 11:15
  • TDP Milletvekili adaylarını belirliyor12 Aralık 2021 Pazar 11:01
  • DP Milletvekili adaylarını belirliyor...12 Aralık 2021 Pazar 10:59
  • Arıklı UBP'ye giden YDP üyelerine çağrı yaptı: "Taş yerinde ağırdır"12 Aralık 2021 Pazar 10:57
  • YDP adaylarını belirliyor...12 Aralık 2021 Pazar 10:55
  • İşte CTP'de Aday Seçimi Sonucu11 Aralık 2021 Cumartesi 22:01
  • CTP’de Oy Kullanma İşlemi Sürüyor, sonuçların 20:30 civarlarında çıkması bekleniyor11 Aralık 2021 Cumartesi 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti