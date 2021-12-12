UBP'de İskele'de Vekil adayı değişti.. Akşam Talaykurt sabah Kırşan aday oldu!

UBP'de İskele'de aday değişti.. Akşam Talaykurt sabah Kırşan aday oldu!

Kesin barkod okuyucusu sonuçlarının açıklanmasının ardından İskele bölgesinde itiraz geldi.

Oylara itiraz edildi ve oylar elde yeniden sayıldı.

Sayılan oylar bir değişikliğe neden oldu ve Osman Kırşan, Halil Talaykurt’un önüne geçti.

Yapılan sayımında ardından Kırşan, Talaykurt’un 61 oy önüne geçmiş oldu. Bu sonuçla Kırşan, Talaykurt’u geçerek İskele bölgesinden son sıradan aday oldu.

İtirazların ardından Ulusal Birlik Partisi İskele Bölgesi adayları şu şekilde sıralandı:

1- Nazım Çavuşoğlu

2- Av. Yasemin Öztürk

3- Mesut Genç (Kontenjan)

4- Emrah Yeşilırmak

5- Osman Kırşan