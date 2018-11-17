UBP'de işler karıştı! Eroğlu'nun Genel Sekreter seçimine müdahalesi çatlama yarattı!

UBP'de işler karıştı!
Geçtiğimiz gün yapılan UBP Genel Sekreterlik seçimine 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun müdahale ettiği ve tüm Parti Meclisi üyelerini arayarak Genel Sekreterlik için Hasan Taçoy'a oy vermeleri yönünde telkinlerde bulunduğu yönünde iddialar ortalığı karıştırdı.
UBP eski Genel Sekreteri Dursun Oğuz'un Genel Sekreterlik seçimini kaybetmesinin suçlusu olarak Dervi Eroğlu'nun seçime müdahalesi konuşuluyor.
UBP'de kopmalar olabilir
UBP'de yaşanan Genel Sekreter ve MYK seçiminden sonra özellikle 74 göçmenlerinin partiden kopmayı konuştukları iddia ediliyor.
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