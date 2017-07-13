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UBP'de istifa krizi: "Daha fazla tahammül edemeyeceğim"

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UBP'de istifa krizi: "Daha fazla tahammül edemeyeceğim"
Hükumetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) iki isimin ani istifa kararı partililerde şok etkisi yarattı.

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Yıllardır UBP'nin tabanında yer alan ve özellikle İskele bölgesinin tanınmış simalarından olan Suzan Bayıkoğlu Usluer ve Özge Usluer geçtiğimiz gün Lefkoşa İlçe Başkanlığı'na istifa dilekçelerini sundular. 

Özge Usluer istifa dilekçesinde ayrılma nedenini belirtmezken, Suzan Bayıkoğlu Usluer açıklamasında, UBP yönetiminin gerek ilçe ve de gerekse merkez olmak üzere "öz partililerini" hep ötekileştirdiğini "devşirme partililerini" ise hep kazanan konumda gösteriyor olduğunu öne sürdü. 

"DAHA FAZLA TAHAMMÜL EDEMEYECEĞİM"

Yaşananlara daha fazla tahammül edemeyeceğini vurgulayan Usluer, bundan sonraki yaşamında UBP'nin kalbinin derinlerinde bir değer olarak kalacağını ifade etti. 

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