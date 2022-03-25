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UBP'de Kazanlar Kaynamaya Başladı

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UBP'de Kazanlar Kaynamaya Başladı
UBP'de Kazanlar Kaynamaya Başladı

UBP'de kazanlar kaynamaya başladı.

Büyük umutların beslendiği, yüzde 64'lük bir oy oranıyla Genel Başkan  olan Faiz Sucuoğlu'na karşı, muhalefet her geçen gün artmaya devaqm ediyor.

Yakın zamana kadar Başbakanlık Danışmanlığı yürüten Orhan Tugbay, UBP'den ayrılan  50 kişiyle yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi. 

Partinin ismini Ulusal Devlet Partisi adı altında kurulacağı söylentileri başladı.

Tugbay sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Hayırlara vesile olsun 50 arkadaşımız ile çıktığımız bu yolda.. akşam yaptığımız toplantıda UDP yi kurmaya karar verdik" dedi.

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