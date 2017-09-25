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UBP'de kılıçlar çekildi! Erken seçim konuşulmaya başlandı...

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UBP'de kılıçlar çekildi! Erken seçim konuşulmaya başlandı...
UBP'de kılıçlar çekildi! Erken seçim konuşulmaya başlandı...

Halkın Sesi Gazetesi'nin ön sayfadan verdiği habere göre  KKTC'de hükümetin büyük ortağı UBP'de vatandaşlık krizi yaşanıyor.

Vatandaşlık skandalının ardından UBP'de birçok vekilin kazan kaldırmaya hazırlandığını yazan gazete, Başbakan Hüseyin Özgürgün'e  muhalif milletvekillerinin çalışma başlattığını da belirtti.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun "Rezil Olduk" açıklamasının ardından, bazı milletvekillerinin ilk yapılacak Parti Meclisi toplantısında Kasım ayında bir erken seçim yapılması yönünde öneri ortaya koyabileceği de iddia edildi.

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