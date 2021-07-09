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UBP'de kritik seçim ve kurultay toplantısı!

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UBP'de kritik seçim ve kurultay toplantısı!
UBP'de kritik seçim ve kurultay toplantısı!

UBP'de kritik seçim ve kurultay toplantısı!

UBP MYK toplantısı başladı .

Toplantıda UBP Kurultay tarihi ve erken seçim tarihi üzerinde görüşmeler yapılıyor.

MYK toplantısı sonrasında Parti Meclisi son kararı verecek.

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