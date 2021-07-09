UBP'de kritik seçim ve kurultay toplantısı!
UBP MYK toplantısı başladı .
Toplantıda UBP Kurultay tarihi ve erken seçim tarihi üzerinde görüşmeler yapılıyor.
MYK toplantısı sonrasında Parti Meclisi son kararı verecek.
UBP'de kritik seçim ve kurultay toplantısı!
UBP MYK toplantısı başladı .
Toplantıda UBP Kurultay tarihi ve erken seçim tarihi üzerinde görüşmeler yapılıyor.
MYK toplantısı sonrasında Parti Meclisi son kararı verecek.
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