UBP'de kritik toplantı 4 saat sürdü

39. Hükümetin Cumartesi günü yapılacak olan Güven oylaması öncesi toplanan UBP milletvekilleri grup toplantısında 4 saat boyunca tartıştılar.
Toplantıda tek tek söz alan milletvekilleri hükümetin ekonomi başta olmak üzere pek çok sorunu acil çözmesi gerektiğine işaret ettiler.
4 saat devam eden grup toplantısında UBP'li vekiller cumartesi günü yapılacak olan Güven oylamasında hükumete evet kararı vereceklerini söylediler...
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