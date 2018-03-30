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UBP’de kriz büyüyor!

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Yerel seçimlerin 1 Temmuz tarihinde yapılması beklenirken Ana Muhalefet partisi UBP’de bağımsız adaylar sıkıntı yaratmaya başladı.
UBP’de kriz büyüyor!

UBP MYK ve Parti Meclisi yerel seçimlerde yarışacak adayları tespit ederken birçok bölgede UBP’lileirn UBP adaylarına karşı bağımsız oalrak Belediye başkan adayı olmaya hazırlanması partide sıkıntı yaratmaya başladı.

VADİLİ

UBP’nin mevcut Belediye Başkan adayları ile yola devam etmek istemesi üzerine Vadili’de mevcut Belediye Başkanı Mehmet Adahan’da karar kıldığı bununla birlikte UBP Vadili Örgütü’nün buna tepkili olduğu öğrenildi.
UBP Vadili örgüt başkanı Eriş Çoban bu gelişmelerden sorna bağımsız adaylığını açıkladı.

İSKELE

UBP İskele’de seçime 2014 yılında seçimi bağımsız olarak katılan sonradan UBP’ye katılan Hasan Sadıkoğlu ile girmeye hazırlanırken diğer taraftan UBP’ninİskele’de 20 yıllık Belediye Başkanlığını yapmış olan Halil İbrahim Orun ise seçimlere bağımsız aday olarak katılmaya hazırlanıyor.

BÜYÜKKONUK

Aday olmayacağını açıklayan sonradan fikrini değiştiren ve UBP’den aday olacağını açıklayan Ahmet Sennaroğlu ise UBP İskele Milletvekilleri ile ve örgütleri ile problemler yaşıyor. Sennaroğlu’nun bağımsız aday olabileceği ve YDP’nin de desteğini alabileceği konuşuluyor.

GEÇİTKALE

Geçitkale’de ise UBP’den daha önce aday olan Olsan Oran bu kez seçimlere bağımsız aday olarak girmeye hazırlanıyor. 2014 seçimlerinde UBP’den aday olan Oran seçimi büyük bir farkla CTP adayına karşı kaybetmişti.

KAYBETMİŞ ADAYLAR YENİDEN ADAY

UBP’nin adayları kamu oyuna yansırken UBP’nin bir çok bölgede daha önce Belediye Başkanı adayı olmuş ve seçimleri kaybetmiş adayları yeniden örgütlerin tepkisine rağmen aday yapma ısrarı ise tepki ile karşılanıyor.

Ana muhalefet partisi UBP,  Dikmen’de Mehmet Özsezer, Tatlısu’da Ali Çil, Serdarlı’da Halil Kasım, Mehmetçik'te Cenk Şeren Lefkoşa’da ise Hasan Sertoğlu ile seçime girmeyi  kararlaştırdı.

Daha önceki seçimlerde de aday olan ve seçimleri kaybeden adayların yeniden aday gösterilmesi hem UBP örgütlerinden tepki görürken UBP’nin bu belediyelerde ortaya bir iddia da koyamayacağı yorumlarına neden oluyor.

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