UBP'de kurultay ertelemesi için Meclis grubu toplantıda! Sucuoğlu toplantıyı terk etti!

Ulusal Birlik Partisi'nde cumartesi yapılacak kurultayın ikinci turunun ertelenmesi talebi ipleri gerdi... Faiz Sucuoğlu toplantıyı terk etti.
Ses Kıbrıs'ın haberine göre Partinin birlik ve bütünlüğü korunsun denerek alınmak istenen kararın hukuksal sıkıntılar doğuracağı da tartışılıyor.
Sucuoğlu bu kararın alınmasına şiddetle karşı çıkıyor.
Birlik bütünlüğün tam aksine kurultayın tamamlanmasıyla sağlanacağı tezini savunan Sucuoğlu ve onun destekçileri yaşananlara anlam veremiyor.
UBP tüzüğüne atıfta bulunan bazı hukukçular, kurultayın 10 ay ertelenmesinin mahkemeye taşınması durumunda ikinci bir İrsen Küçük vakasıyla karşı karşıya kalınacağının uyarısını yapıyor.
TÜZÜK AÇIK
Tüzüğün 45 gün içinde başkanın seçilmesini emrettiği bildiriliyor.
Sucuoğlu'nun ilerleyen dakikalarda yeniden toplantıya katılacağını söylediği öğrenildi
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