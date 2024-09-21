UBP'de kurultay günü

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23. Olağan Genel Kurultayı, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Kurultay saat 10.30’da başladı.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23. Olağan Genel Kurultayı, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Kurultay saat 10.30’da başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak kurultayda başkanlık için üç aday yarışacak. Kurultayda genel başkanın yanı sıra, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu, denetleme kurulu da belirlenecek. Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan UBP genel başkanı seçilecek.

Kurultay’da ayrıca Kıbrıs meselesi ile ilgili kurultay kararı okunup oylamaya sunulacak.

Genel başkan adalarından Ünal Üstel’in birinci sırada yer alacağı oy pusulasında, Ahmet Melih Karavelioğlu ikinci, Hasan Taçoy ise üçüncü sırada yer alacak.

21 bin üyenin oy kullanabileceği kurultayda, Genel başkanlık seçiminin yanı sıra, 70 kişilik parti meclisi için de oy verilecek.

Parti meclisi için ise 122 aday yarışacak. Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan genel başkan seçilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise tüzük gereği seçim bir hafta sonra tekrarlanacak.