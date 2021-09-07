  • BIST 1.472,110
  • Altın 484,07
  • Dolar 8,3050
  • Euro 9,8300
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

UBP'de Kurutay ve Kongre belirsizliği! Süreç kilitlendi...

» »
Başbakan Esan Saner, UBP tüzük kurultayının zamanlaması konusunda karar veremiyor. Tüzük kurultayı yapılmadığı için ilçelerde yapılması gereken örgüt kongreleri de toplanamıyor.
UBP'de Kurutay ve Kongre belirsizliği! Süreç kilitlendi...

Başbakan Esan Saner, UBP tüzük kurultayının zamanlaması konusunda karar veremiyor. Tüzük kurultayı yapılmadığı için ilçelerde yapılması gereken örgüt kongreleri de toplanamıyor.

Ulusal Birlik Partisi’nde tam bir kurultay belirsizliği yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda toplanan Parti Meclisi’nin tüzük değişikliklerini  tartışmalı ve oy çokluğu ile de olsa kabul etmesinden sonra tüzük kurultayının toplanması ve değişiklikleri onaylaması, örgüt kongrelerinin bu yeni tüzük hükümlerine göre toplanarak kurultaya hazırlanılması gerekiyor.

Buna karşın UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner tüzük kurultayı için henüz çağrı yapmadı.

UBP’de ise Parti Meclisi’nin önümüzdeki günlerde toplantıya çağrılarak tüzük değişikliği önerilerinin geri çekileceği yoğun şekilde konuşulmaya başlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP'de Kurutay ve Kongre belirsizliği! Süreç kilitlendi...07 Eylül 2021 Salı 11:50
  • GÜNSEL, meslek liselerinin son sınıf öğrencilerine burs, staj ve iş imkanı sunacak07 Eylül 2021 Salı 11:30
  • Koop-Sen: Binboğa-Yem Ltd’de Tam Gün Grev Yüzde Yüz Katılımla Başladı07 Eylül 2021 Salı 11:09
  • İrfan Shahzad aranıyor07 Eylül 2021 Salı 10:57
  • 34 Kişi ve 2 İş Yeri Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı07 Eylül 2021 Salı 10:56
  • Okullarda uygulanması gereken hijyen kuralı07 Eylül 2021 Salı 10:53
  • Geleneksel aşılara büyük darbe… Kendi üreticisi de seçimini yaptı: Çinli Sinopharm’dan mRNA aşısı07 Eylül 2021 Salı 10:14
  • Asya Bebek için Mağusa Kale Pasajı’nda canlı müzik gecesi düzenleniyor07 Eylül 2021 Salı 09:59
  • Tabipler Birliği: Salgın, Toplum Sağlığı Öne Çıkarılarak, Güvenilir ve Şeffaf Şekilde Yönetilmelidir07 Eylül 2021 Salı 09:51
  • Reuters haber ajansından Türkiye-BAE analizi: Maliyetini Erdoğan hissetti07 Eylül 2021 Salı 09:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti