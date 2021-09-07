UBP'de Kurutay ve Kongre belirsizliği! Süreç kilitlendi...

Başbakan Esan Saner, UBP tüzük kurultayının zamanlaması konusunda karar veremiyor. Tüzük kurultayı yapılmadığı için ilçelerde yapılması gereken örgüt kongreleri de toplanamıyor.

Başbakan Esan Saner, UBP tüzük kurultayının zamanlaması konusunda karar veremiyor. Tüzük kurultayı yapılmadığı için ilçelerde yapılması gereken örgüt kongreleri de toplanamıyor.

Ulusal Birlik Partisi’nde tam bir kurultay belirsizliği yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda toplanan Parti Meclisi’nin tüzük değişikliklerini tartışmalı ve oy çokluğu ile de olsa kabul etmesinden sonra tüzük kurultayının toplanması ve değişiklikleri onaylaması, örgüt kongrelerinin bu yeni tüzük hükümlerine göre toplanarak kurultaya hazırlanılması gerekiyor.

Buna karşın UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner tüzük kurultayı için henüz çağrı yapmadı.

UBP’de ise Parti Meclisi’nin önümüzdeki günlerde toplantıya çağrılarak tüzük değişikliği önerilerinin geri çekileceği yoğun şekilde konuşulmaya başlandı.